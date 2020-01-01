Елена Синица Массовая вакцинация от COVID-19 в Прикамье начнётся в январе 2021 года Она будет проходить на добровольной основе Поделиться Поделиться Твитнуть

Массовая вакцинация от коронавируса в Пермском крае, по предварительным данным, начнётся в январе 2021 года. Об этом 25 декабря на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщила и. о. министра здравоохранения Анастасия Крутень.

В начале 2021 года в регион ожидается поступление свыше 100 тыс. доз вакцин «Спутник V». Для их хранения уже закуплены 45 специальных холодильников с морозильными камерами, термоконтейнеры для перевозки вакцины, хладоэлементы и терморегистраторы.

Поставить вакцину от коронавируса можно будет в 43 медорганизациях края. Прививка будет ставиться на добровольной основе.

На данный момент всего в края поставлено 3 тыс. доз вакцины. Привиты 1,2 тыс. человек, из них первым компонентом — 1,1 тыс. медиков, а двумя компонентами — 42 добровольца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.