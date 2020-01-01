Елена Синица В 2020 году на жизненно важные лекарства для тяжелобольных детей фонду «Дедморозим» выделен 21 млн руб. Препараты были приобретены за счёт федерального и регионального бюджетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2020 году на жизненно важные лекарства и питание для тяжелобольных детей был выделен 21 млн руб. Лекарства были получены за счёт краевого и федерального бюджетов. Об этом сообщает фонд «Дедморозим».

Так, за счёт этих средств были приобретены не зарегистрированные в стране препараты и входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Они назначаются по итогам консилиума врачей федеральных клиник, а на их ввоз требуется разрешение Минздрава РФ.

Например, в этом году был куплен один из самых дорогих в истории Пермского края препарат — «Карзиба». Его стоимость — 18 млн руб. Вопрос о его закупке решался при участии тогда врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, финансового блока правительства региона, прокурора Пермского края и специалистов Управления по организации лекобеспечения регионального минздрава.

Всего за счёт выделенных средств необходимые препараты и специальные препараты были приобретены для 65 детей Пермского края.

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