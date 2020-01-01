«Уралкалий» получил высокий дебютный балл в ESG-рейтинге SAM Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» получил высокий рейтинг по результатам оценки корпоративной устойчивости SAM CSA (SAM Corporate Sustainability Assessment) за 2020 год, впервые приняв участие в анкетировании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейтинг компании составил 52 балла, что превышает среднюю оценку для химической отрасли (36 баллов). Оценка компании также выше рейтинга 71% производителей химической продукции, принявших участие в анкетировании в 2020 году. Позиция в рейтинге отражает приверженность «Уралкалия» высоким стандартам в области устойчивого развития и раскрытия информации.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Получение высокого балла в рейтинге SAM свидетельствует о том, что к 2020 году «Уралкалий» достиг значительного прогресса в области устойчивого развития. Мы продолжаем последовательную работу в этом направлении, очередным этапом стало утверждение ESG-cтратегии до 2025 года. Независимая оценка со стороны авторитетного рейтингового агентства поможет нам позиционировать «Уралкалий» по отношению к другим компаниям химической отрасли в разрезе аспектов корпоративного управления, социального развития и экологии.

SAM Corporate Sustainability Assessment — ежегодная аттестация практик устойчивого развития компаний в области ESG, проводимая агентством S&P Global. ESG-рейтинг SAM CSA, — является одной из наиболее известных и авторитетных в международном инвестиционном сообществе. В среднем в рейтинге участвуют более 7300 компаний по всему миру.

Устойчивое развитие оценивается в трёх отдельных категориях — Environmental, Social, Governance, которые называют критериями ESG. Оцениваются экологическая, социальная и управленческая устойчивость компаний. Делается акцент на приверженность компаний ответственному ведению своей деятельности в экологической, социальной и экономической сферах.

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