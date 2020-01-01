Алиса Окулова В Театре-Театре прошёл кастинг в пластический спектакль «Мы» Постановщики отобрали 21 танцора Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

На этой неделе в Театре-Театре состоялся кастинг танцовщиков и актёров в новый пластический спектакль «Мы» (16+) по антиутопии Евгения Замятина. Режиссёр будущей премьеры Егор Дружинин и хореограф Дмитрий Масленников прослушали 170 участников.

В финале кастинга встретились 32 претендента — артисты балета Театра-Театра, актёры и приглашённые танцовщики. После исполнения всеми участниками дуэтного танца Егор Дружинин и Дмитрий Масленников набрали 21 танцора для участия в проекте.

«Окончательное распределение по ролям ещё не сделано, — рассказывает режиссёр-постановщик спектакля Егор Дружинин. — Мы будем дальше рассматривать ребят «под

микроскопом», чтобы выбрать главную пару — Его и Её, а также остальных

персонажей».

Премьера спектакля запланирована на большой сцене Театра-Театра на март следующего года.

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