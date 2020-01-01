Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр ставит балет-антиутопию Все, кто умеет танцевать, приглашаются на кастинг Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский академический Театр-Театр готовит инсценировку одной из самых знаменитых книг ХХ века, одной из главных антиутопий в истории мировой литературы, выдающегося произведения российского литературного авангарда — романа Евгения Замятина «Мы».

Интересно, что история роковой любви и трагического прозрения «винтика» безликого общества строителей «светлого будущего», скромного работяги по имени Д-503 будет решена в этом театре в музыкальном жанре: режиссёр-постановщик Егор Дружинин и хореограф-постановщик Дмитрий Масленников задумали пластический спектакль на музыку Виталия Истомина.

Спектакль будет сложным в постановке, с богатой и разнообразной сценографией, декорациями-трансформерами и активными видеопроекциями (художник-сценограф — Вера Никольская, художник по костюмам — Ирэна Белоусова). В интерпретации Егора Дружинина это будет реквием ХХ веку, всему, что было в нём и ужасного, и прекрасного.

«Мы» Театра-Театра — это не мюзикл, а пластический спектакль, почти балет с драматическими фрагментами. Актёрам в главных ролях надо будет хорошо владеть танцевальными техниками и обладать драматическим актёрским мастерством. Кроме того, в спектакле будет большой кордебалет.

21 декабря с 10:00 до 15:00 в большом фойе Театра-Театра пройдёт кастинг. Егор Дружинин и Дмитрий Масленников лично отберут танцовщиков — исполнителей девяти главных ролей и участников массовых сцен. Чтобы заявиться на кастинг, нужно до 20:00 19 декабря заполнить анкету на сайте Театра-Театра или в группе «ВКонтакте», указав личные данные и предоставив ссылки на танцевальное видео для заочного отбора. Итоги заочного этапа станут известны 20 декабря, и те, кто его пройдёт, будут приглашены на очный кастинг, в котором также примут участие танцовщики балетной труппы и актёры Театра-Театра. Возрастное ограничение для участников — 18+.

Премьера спектакля «Мы» планируется на конец марта, предполагаемое возрастное ограничение для зрителей — 16 +.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.