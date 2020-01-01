Наталья Радкевич Директор соликамской фирмы осуждён за хищение из бюджета более 2,9 млн руб. Он подделывал документы для получения субсидий Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соликамский городской суд Пермского края признал директора ООО «ПАН и Компания» виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что подсудимый подделывал документы о якобы понесённых финансовых расходах в 2014–2015 годах на покупку лесопильного оборудования и таким способом похитил из бюджета более 2,9 млн руб.

Суд, с учётом частичного возмещения ущерба, приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме этого, осуждённому назначен штраф 500 тыс. руб.

Иск администрации Соликамска о возмещении причинённого материального вреда удовлетворён полностью. В целях возмещения вреда на имущество осуждённого наложен арест.

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