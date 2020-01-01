Наталья Радкевич
Директор соликамской фирмы осуждён за хищение из бюджета более 2,9 млн руб.
Он подделывал документы для получения субсидий
Соликамский городской суд Пермского края признал директора ООО «ПАН и Компания» виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Суд установил, что подсудимый подделывал документы о якобы понесённых финансовых расходах в 2014–2015 годах на покупку лесопильного оборудования и таким способом похитил из бюджета более 2,9 млн руб.
Суд, с учётом частичного возмещения ущерба, приговорил виновного к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме этого, осуждённому назначен штраф 500 тыс. руб.
Иск администрации Соликамска о возмещении причинённого материального вреда удовлетворён полностью. В целях возмещения вреда на имущество осуждённого наложен арест.
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