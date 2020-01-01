В Перми завершилась стройка десятилетнего долгостроя на ул. Адмирала Макарова, 23 Поделиться Поделиться Твитнуть

Инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии дома на ул. Макарова, 23 в Перми всем строительным требованиям. В ближайшее время 350 дольщиков смогут получить ключи от заветных квартир, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Инстаграме.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Всего в 2020 году введено в эксплуатацию четыре проблемных дома: ул. Адмирала Макарова, 23, ул. Крайпрудская, 44, ул. Куйбышева, 109а, ул. Челюскинцев, 23 (вторая очередь). Достройки этих домов ждали 689 дольщиков. Параллельно Федеральным фондом защиты дольщиков приняты решения о восстановлении прав 1334 обманутых граждан 24 домов. Напомню, что до 2022 года на решение проблем дольщиков в краевом бюджете заложили 1,834 млрд руб.

Разрешение на строительство компания «ВекторСтройСервис» получила в декабре 2009 года, планировалось, что жильцы заедут в дом уже в 2012 году, но компания не выполнила свои обязательства в срок, подчёркивают в краевом минстрое.

Разрешение на строительство несколько раз продлевалось, а застройщик продолжал заключать договоры долевого участия. В результате в 2018 году ИГСН добилась судебного запрета на привлечение компанией «ВекторСтройСервис» средств дольщиков.

В августе 2020 года в Пермском крае утверждены дополнительные меры поддержки для достройки проблемных домов с помощью заёмных средств. Компания «ВекторСтройСервис» не стала использовать механизм. При этом работы на стройплощадке не велись. Чтобы защитить права дольщиков, Пермский край направил в Федеральный фонд защиты прав дольщиков ходатайство об инициировании процедуры банкротства компании.

Сейчас судебное дело продолжается, но застройщик успел активизироваться и завершить стройку проблемного дома под контролем минстроя.

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