Алиса Окулова
Персонал и пациентов пермской поликлиники эвакуировали из-за задымления
В пятницу, 25 декабря, утром в поликлинике на ул. 10-я Линия в микрорайоне Верхняя Курья произошло задымление. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное МЧС.
К моменту прибытия пожарных задымление было на первом этаже поликлиники. Пятеро сотрудников самостоятельно покинули задымлённое помещение. В результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку в здании.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.