Алиса Окулова Персонал и пациентов пермской поликлиники эвакуировали из-за задымления Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пятницу, 25 декабря, утром в поликлинике на ул. 10-я Линия в микрорайоне Верхняя Курья произошло задымление. Причиной стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное МЧС.

К моменту прибытия пожарных задымление было на первом этаже поликлиники. Пятеро сотрудников самостоятельно покинули задымлённое помещение. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку в здании.

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