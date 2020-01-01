Пермского медиаменеджера Сергея Якупова заключили под стражу в Белоруссии Обвинение ему должны предъявить до 31 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Якупов

Константин Долгановский

Пермскому медиаменеджеру Сергею Якупову, задержанному в Белоруссии 22 декабря, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщают белорусские СМИ.

Он подозревается в нарушении ч. 2 ст. 243 УК Белоруссии («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). По статье предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Как сообщают местные СМИ, по предварительным данным, проверка проводится по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных хозяйствующих субъектов, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.

Сергей Якупов в последнее время жил в Минске, вёл несколько проектов. До этого он сотрудничал с несколькими пермскими СМИ, в том числе с «Новым компаньоном».

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