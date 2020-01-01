Григорий Серёдкин «Молот-Прикамье» проиграл прямому конкуренту На этот раз — команде бывшего главного тренера Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Пермский ХК «Молот-Прикамье» вновь уступил в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Со счётом 2:3 пермяки проиграли в Самаре местному «ЦСК ВВС». Игра состоялась 24 декабря на льду самарского ЛД «Кристалл».

Перед стартовой сиреной «Молот» уже традиционно занимал предпоследнее место таблицы «регулярки». Самарцы расположились недалеко — на 22 месте с 27 очками в копилке. Отметим, вчерашнего оппонента пермского клуба возглавляет Павел Десятков, который был тренером нашего клуба в прошлом сезоне. Под его руководством пермяки заняли 22 место в сезоне 2019/2020 и не попали в плей-офф.

Первый период «Молот» провёл удачно. На последней минуте трети игры большинство реализовал нападающий пермяков Иван Иванов. Однако во второй части игры хозяева восстановили паритет — 1:1. Отличился опытный Артур Сарваров.

Начало третьего периода вновь оказалось за «Молотом». С передачи Андрея Щербова реализовал момент 19-летний новичок пермяков Максим Неволин, пришедший из «Северстали».

А вот концовку матча гости полностью провалили. За пять минут до конца «ЦСК ВВС» счёт сравнял, а за две минуты — вырвался в лидеры. Шайбы — на счету Леонида Николенко и Данила Семёнова.

Как итог — очередное — третье подряд поражение «Молота-Прикамье» в ВХЛ в основное время и печальное завершение так хорошо начавшейся выездной серии.

«Обидное поражение. Смазали концовку. У меня всё», — кратко прокомментировал итог встречи наставник «молотобойцев» Александр Агеев.

Павел Десятков, главный тренер ХК «ЦСК ВВС»:

— Отдам должное сопернику. В начале сезона из-за карантина у «Молота» было много перенесённых матчей. Поэтому они довольно долго, наверное, уже второй месяц часто играют через день. Но при этом за счёт ротации состава, за счёт приобретения новых игроков находятся в хорошей физической форме. И нам сегодня было очень сложно.

Действительно, только с 26 октября по 24 декабря 2020 года «молотобойцы» провели 24 матча. В среднем — это один матч за менее, чем трое суток.

«Да, мы владели некоторым территориальным преимуществом, но перевести его в преимущество бросковое было тяжело. Во втором периоде «поднаелись» из-за удалений, почти две минуты втроем играли. Но выстояли, и это был ключевой момент матча, дожали соперника. Голы все получились похожими: бросали, закрывали видимость вратарю, добивали шайбу. Это говорит о том, насколько тяжело нам было взламывать оборону пермяков», — добавил Павел Десятков.

После игры «Молот» остался на 25-й строчке турнирной таблицы «регулярки» ВХЛ. У нашей команды 23 очка после 32-х игр в ВХЛ. Ниже — только ижевская «Ижсталь», у которой 16 очков после 31 игры. Отрыв до зоны попадания в плей-офф только растёт — 13 очков. Самарский клуб одержал важную победу и сохранил 22 место, набрав 29 очков.

Напомним, ранее «Молот-Прикамье» начал пятиматчевую выездную серию с двух побед над лидерами турнира — воскресенским «Химиком» (3:2Б) и пензенским «Дизелем» (3:2). Но после пермский клуб потерпел поражение от казанского «Барса» (1:4), а следом — от тольяттинской «Лады» (0:3).

Отметим, минувший матч был последним гостевым для «Молота» не только в пятиматчевой выездной серии, но и в календарном 2020 году. Пермякам осталось провести один единственный матч — 29 декабря в Пермь приедет тюменский «Рубин». Начало встречи — в 19:00 по пермскому времени на льду УДС «Молот» (0+).

А первый матч в новом году «молотобойцы» проведут уже 5 января. В этот день «Молот» встретится в Санкт-Петербурге с местным «Динамо» (0+). Затем выездная серия продолжится играми с ХК «СКА-Нева» (также — Санкт-Петербург), ижевской «Ижсталью» и алметьевским «Нефтяником» (0+).

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