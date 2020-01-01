Мария Сыропятова В Перми запустили фермерский Uber Свежую продукцию можно получить в точке выдачи Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми открылась новый онлайн-сервис для заказа продуктов у фермеров — permfermer.ru. О проекте «Новому компаньону» рассказала вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты и координатор проекта Елена Гилязова.

«Покупатель берёт продукцию напрямую у фермеров, — рассказывает Елена Гилязова. — На сайте можно собрать заказ, фермер его получает и привозит. Таким образом, онлайн-площадка оказывает услугу, а не становится посредником между фермером и покупателем».

Примерно 90% ассортимента — это свежая продукция, охлаждённое мясо, молочные продукты, яйцо, хлеб и овощи. Сервис позволяет заказывать «весовые продукты»: можно указать примерный вес, фермер подготовит продукт и укажет его окончательную стоимость.

Уже доступна доставка заказа на дом или в офис в Перми и Пермском районе, а также его можно будет получить в точках выдачи. Открыта пока только одна — в магазине «Медовое раздолье» (ул.Юрша, 74). В ближайшее время планируется открытие в Перми ещё двух точек и есть планы на расширение их числа.

«Работа с фермерской продукцией требует холода, — отмечает Елена Гилязова. — Поэтому, если у предпринимателя есть возможность её разместить в своём холодильнике, то приглашаем в проект. Следующий шаг для развития — размещение холодильников в крупных офисах или на первых этажах многоквартирных домов».

Сейчас в проекте «Фермерские продукты» полноценно участвуют 12 фермеров, в ближайшее время их число должно вырасти до 30-и. Создание онлайн-сервиса поддержано краевым бюджетом, как часть проекта «Покупай пермское». Поэтому участие в нём для фермеров бесплатно.

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