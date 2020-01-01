Мария Сыропятова В центре Перми откроются кафе, книжный магазин и концертный зал Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В начале января 2021 года в доме купца П. А. Попова (ул. 25 Октября, 1) откроется культурное пространство «Дом».

По словам управляющего партнёра группы компаний Cup by Cup Ивана Стекачёва, 5 января на первом этаже здания начнёт работать кафе Lemon Tree, а ещё через месяц на втором этаже откроется книжный магазин с кофейней Cup by Cup и концертной площадкой.

«Для нас важно было воссоздать внешний облик и внутреннюю отделку здания, — отмечает Иван Стекачёв. — Много времени ушло на восстановление оригинальной лепнины, которая скрывалась под слоями штукатурки и ГКЛ. Здание пустовало много лет, поэтому надеемся, что сейчас не только само здание, но и место вокруг дома Попова станет более оживлённым. Уже сейчас вечерами, когда наши световые короба и окна на первом этаже освещают вокруг пространство, кирпичная кладка и арки дома придают ему неповторимое очарование. Желаем заново открыть это место, готовы к сотрудничеству с театрами, музыкантами, художниками, по большому счёту — с любыми творческими командами».

По словам Ивана Стекачёва, проект был начат больше двух лет назад. Столь длительная его проработка была связана с согласованием проекта и бережным подходом к реконструкции.

Помимо кафе, кофейни, книжного магазина с концертной площадкой там разместится кондитерское производство. Летом планируется построить летнюю веранду и посадить рядом туи.

Напомним, что в группу компаний Cup by Cup входит две одноимённые кофейни, кафе Lemon Tree и чайный дом «Грибушин».

Дом купца П. А. Попова был построен в 1787 году по проекту пермского архитектора Г. Х. Паульсена. В 1812 году здесь жил известный российский реформатор Михаил Сперанский. Позднее в нём жили в разное время уральский просветитель Михаил Сапожников и писатель Фёдор Решетников. В советское время здесь размещались государственные предприятия и учреждения.

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