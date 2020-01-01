Елена Лодыгина журналист Пермские власти заплатят 847 тыс. руб. за проект реставрации здания на ул. Ленина, 36 Подрядчик должен обследовать железобетонные и деревянные конструкции Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила аукцион на разработку научно-проектной документации на сохранение и приспособление для современного использования Дома Н. Д. Базанова на ул. Ленина, 36. Начальная максимальная цена контракта составила 847,2 тыс. руб.

По условиям конкурсной документации, подрядчик должен разработать эскизный проект реконструкции здания, получить положительное заключение историко-культурной экспертизы и КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», разработать рабочую документацию по проведению капитального ремонта здания. В ходе инженерно-технических исследований провести обследование железобетонных конструкций здания, при обследовании деревянных конструкций определить степень их работоспособности и выполнить обследование внутренних инженерных систем.

Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2021 года. Итоги аукциона будут подведены 18 января.

Напомним, здание на углу улиц Ленина, 36 и Сибирской, 17 было построено наследниками предпринимателя Н. Д. Базанова на месте деревянного дома. В одноэтажном каменном здании, построенном в стиле классического модерна, торговали фирмы В. К. Михайловой, Н. Д. Ончукова и других. Позднее в доме Базанова открылись музыкальные классы С. В. Гедговд. В 1907 году здесь был открыт фортепианный класс Л. Н. Басовой-Гольдерг. В 1909 году в здании собирались члены Пермского отделения императорского русского музыкального общества. В двадцатых годах прошлого века здание надстроили двумя этажами.

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