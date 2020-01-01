Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор опубликовал результаты исследований по заболеваемости COVID-19 в Пермском крае за предыдущие сутки. В регионе выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом: 97 человек проходят лечение в больницах, 233 — амбулаторно. Об этом сообщает ВЕТТА.

Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни — 1,0. Из 330 новых заболевших — 128 мужчин, 202 женщины. Среди заражённых — 19 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 21 человек, от 30 до 49 лет — 85 человек, 110 — в возрасте 50–6, и 95 человек — старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 28 315 человек. Всего за минувшие сутки от коронавируса умерли 18 человек. Общее количество умерших достигло 1046 человек.

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