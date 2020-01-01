В краевом министерстве связи меняется руководитель Игорь Никитин покидает пост министра Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр информационного развития и связи Игорь Никитин покидает должность. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Исполняющим обязанности министра с 28 декабря назначен заместитель министра Андрей Хорошев.

Игорь Никитин исполнял обязанности министра с декабря 2017 года. До этого он работал первым заместителем министра.

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