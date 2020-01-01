Наталья Радкевич Завершено расследование в отношении трёх фигурантов трагедии в отеле «Карамель» Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Завершено расследование в отношении трёх должностных лиц, обвиняемых в причастности к трагедии в пермском мини-отеле «Карамель». Сейчас фигуранты и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела. Об этом «Новому компаньону» сообщили источники в ГСУ СКР.

Это относится к пожарному инспектору Разифу Исмакаеву, обвиняемому по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц), начальнику районного подразделения «ПСК», обвиняемому по ч. 3 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и главному инженеру ООО «УК «Профи-Дом», обвиняемому по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего использования профессиональных обязанностей двум и более лицам).

Все трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Главный фигурант всего происшествия — управляющий отелем Сергей Щербаков — сейчас находится в СИЗО, его дело выделено в отдельное производство, он обвиняется по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, трагедия случилась в ночь на 20 января 2020 года в отеле по адресу ул. Советской Армии, 21. Из-за прорыва магистрального трубопровода кипяток попал в подвал отеля (комнаты были размещены в подвале), в результате чего пять человек погибли, трое были госпитализированы с ожогами.

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