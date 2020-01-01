Елена Синица В Прикамье 31 декабря тоже могут сделать выходным Дмитрий Махонин заявил, что этот вопрос будет рассмотрен Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что региональные власти рассмотрят вопрос о выходном дне 31 декабря. Он об этом сказал после заседания Госсовета, на котором президент Владимир Путин рекомендовал регионам признать 31 декабря выходным днём. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Рекомендации президента принимаем, мы сейчас будем рассматривать этот вопрос. Я думаю, что вероятность большая, что мы прислушаемся к рекомендации. Не потому, что там что-то сверху спущено, а потому, что мы все прекрасно понимаем, что 31 число — это такой полурабочий день. Люди, как правило, с обеда стремятся уже попасть быстрее домой, чтобы подготовиться к празднику, купить продукты», — сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На данный момент 31 декабря объявлен выходным днём в более чем 30 регионах страны.

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