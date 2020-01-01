Елена Синица Владимир Путин предложил сделать 31 декабря выходным днём по всей стране Этот вопрос должны решить в каждом регионе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём по всей России. Об этом сообщает ТАСС.

Однако на федеральном уровне этого сделать пока нельзя, поэтому решения должны принять власти каждого субъекта самостоятельно.

Ранее лидер фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе заседания Госсовета предложил президенту сделать 31 декабря всероссийским выходным днём.

«Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днём. Всё-таки это семейный праздник и последний день года», — считает Сергей Неверов.

На данный момент 31 декабря сделали выходным днём в более чем 30 регионах страны, Пермского края в этом списке пока нет.

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