«Единая Россия» подняла вопрос справедливой оплаты труда медиков в «красной зоне» в новогодние праздники Поделиться Поделиться Твитнуть

Вопрос об оплате труда врачей в ходе совместного расширенного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поднял руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

«В связи с пандемией в праздничные дни будет задействовано больше медиков, чем это традиционно бывает в этот период, особенно в ковидных госпиталях. А поскольку оплата труда в выходные и праздничные дни предусмотрена в двойном объёме, нужно проследить за тем, чтобы все выплаты медперсоналу были произведены в полном объёме», — сказал Сергей Неверов.

Владимир Путин напомнил, что, в соответствии с законом, любой, кто работает в праздничные дни, должен получать двойную зарплату. Вместе с тем в Трудовом кодексе ничего не говорится о специальных социальных выплатах медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, отметил глава государства.

«В этой связи считаю, что в эти новогодние, длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере. Думаю, это обоснованно с социальной точки зрения, с точки зрения справедливости», — заявил Владимир Путин. По словам президента, «риски борьбы с коронавирусной инфекцией сохраняются, поскольку вакцинация медработников только началась». Глава государства призвал кабмин как можно скорее принять решение об удваивании социальных выплат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.