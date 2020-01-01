Мария Сыропятова Роспотребнадзор выявил нарушения противоэпидемического режима в 26 магазинах сети «Монетка» Поделиться Поделиться Твитнуть

В 26 магазинах «Монетка» в Пермском крае, из которых 19 находятся в Перми, шесть — в Соликамске, и один — в посёлке Майском Краснокамского района, были выявлены нарушения противоэпидемического режима. Об этом сообщает управление краевого Роспотребнадзора со ссылкой на проверки, проведённые с 14 по 18 декабря 2020 года.

Среди выявленных нарушений: отсутствие устройств по обеззараживанию воздуха, несоблюдение социальной дистанции в 1,5 м, проветривание только через входную дверь, отсутствие разметки в части зала, отсутствие запаса перчаток, дозатора для обработки рук персоналом, а также масок на сотрудниках.

Кроме того, работники нарушали масочный режим в одной из «Аптек от склада» в Чусовом, а также в одном из «Магнитов» в Соликамске. Отсутствие оборудование по обеззараживанию воздуха было выявлено в магазинах «Магнит Косметик» и «Красное и белое» в п. Горном, а также в «Красное и белое» в п. Кукуштан и «Лион» в Лысьве.

В общей сложности нарушения эпидемического режима были зафиксированы в 67 заведениях общественного питания, промышленных предприятиях, торговых точках, организациях сферы услуг, учреждениях образования и здравоохранения.

Напомним, неделей ранее нарушения противоэпидемического режима были выявлены в 35 магазинах «Монетка» в Пермском крае. А всего тогда нарушения нашли в работе 73 предпринимателей и организаций.

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