Татьяна Сукрушева Роспотребнадзор выявил нарушения эпидтребований в 15 магазинах «Монетка», психиатрической больнице и интернате Всего за неделю нарушения выявлены на 73 объектах Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора подвело итоги еженедельного мониторинга организаций Пермского края на соблюдение эпидемиологических требований.

Всего в период с 7 по 11 декабря проверено 286 объектов и на 73 из них выявлены нарушения.

В частности, в 15 магазинах «Монетка» в Перми зафиксировано обслуживание покупателей без масок и перчаток, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, разметки для соблюдения социальной дистанции.

В психоневрологическом интернате в д .Загорье около Чусового выявлены нарушения требований к дезинфекции.

В психиатрической больнице Соликамска — нарушения масочного режима сотрудниками, совместное хранение домашней и рабочей одежды.

В березниковской спортшколе «Темп» отсутствовали маски на сотрудниках. В Центре спортивной подготовки Пермского края (базируется в манеже «Пермь Великая») — на входе, перед раздевалкой, возле санузлов, душевых, перед залом для занятия спортом не было бесконтактных дозаторов.

В отделении «Почты России» в Перми на ул. Мира зафиксировано измерение температуры тела сотрудников только раз за сутки, а также не обнаружено оборудование для обеззараживания воздуха, плюс, посетителей обслуживали без масок.

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