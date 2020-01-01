Власти Прикамья рассматривают возможность вернуть электрички на участок между вокзалами Пермь I и Пермь II Этот вопрос обсуждался с начальником Свердловской железной дороги Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 23 декабря состоялась встреча губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова. Итогом стало не только заключение соглашение о долгосрочном сотрудничестве, но и обсуждение закрытой железнодорожной Горнозаводской ветки вдоль берега Камы между вокзалами Пермь I и Пермь II.

Власти и представители компании рассматривают вариант вовлечения ветки в «кольцевую электричку». Упоминание об этом есть в сториз Instagram-страницы Дмитрия Махонина.

В частности, обсуждается идея сделать движение электричек по аналогии с Московской кольцевой железной дорогой, то есть организовать непрерывное движение электропоездов по кругу через оба вокзала, железнодорожный мост, микрорайон Комсомольский, Камскую долину, Гайву, ГЭС.

Дмитрий Махонин упомянул, что в случае реализации это станет вторым в стране подобным проектом после Москвы.

Напомним, железнодорожное сообщение между станциями Пермь I и Пермь II было закрыто 27 января 2020 года. Региональные власти планировали организовать на ветке трамвайное сообщение между двумя станциями, для чего с конца прошлого года уже закуплен один трёхсекционный трамвай «Лев» (который сейчас курсирует по обычным трамвайным маршрутам), и в планах — закупить ещё один такой же.

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