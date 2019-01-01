Дмитрий Енцов журналист Пассажирские поезда, курсировавшие вдоль Камы, перенаправлены на другой берег Движение вдоль набережной закрыто с 27 января Поделиться Поделиться Твитнуть

С воскресенья, 26 января, два пассажирских поезда, курсировавших по Горнозаводской ветке вдоль Камы через вокзалы Пермь I и Пермь II, будут следовать по правому берегу реки. Это касается поездов дальнего следования №№ 12/11 Москва — Новый Уренгой и 84/83 Москва — Приобье.

Как уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги, поезда не будут заезжать на станцию Пермь II, их остановочными пунктами теперь являются: Пермь-Сортировочная, Лёвшино, Чусовская.

Напомним, с 00 часов понедельника, 27 января, полностью закрыта ветка вдоль Камы. Все пригородные поезда будут двигаться до конечной станции Пермь II со стороны Главного направления и Пермь I со стороны Горнозаводского направления.

Для перевозки пассажиров электричек ранее от вокзала Пермь I количество рейсов было увеличено в два раза. Кроме того, пассажиры электричек смогут совершить одну бесплатную пересадку, предъявив в автобусах билет на электричку.

Напомним, от Перми I следуют автобусы №2 «Станция Пермь I» — «Станция Пермь II», №51 «Станция Пермь I» — «ЦУМ». От расположенного чуть выше «Завода им. Шпагина» с ул. Советской курсирует автобус №3 до микрорайона Нагорного.