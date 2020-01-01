Елена Лодыгина журналист Разработку научно-проектной документации реставрации здания бывшего Центрального гастронома оценили в 829,8 тыс. руб. Раньше в этом доме размещался первый книжный магазин О. П. Петровской Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление по эксплуатации административных зданий города Перми объявило аукцион на разработку научно-проектной документации по сохранению и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Здание, где в 1876 году был открыт первый в крае книжный магазин О. П. Петровской» на ул. Ленина, 34. Начальная максимальная цена контракта составила 829,8 тыс. руб.

Подрядчик должен провести техническое обследование здания, разработать и согласовать с заказчиком эскизный проект, научно-проектную документацию, получить положительное заключение историко-культурной экспертизы и КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», также разработать рабочую документацию.

В ходе проведения работ компания также должна провести несколько видов исследований: историко-архивные, библиографические, историко-архитектурные и инженерно-технические. Все работы должны быть выполнены до 29 октября 2021 года. Итоги аукциона будут подведены 19 января 2021 года.

Напомним, здание на ул. Ленина, 34 является памятником регионального значения. С 1876 по 1911 год здесь на втором этаже размещался первый книжный магазин. Фактическим владельцем здания являлся тогда Иосиф Петровский. Двухэтажное кирпичное здание (в настоящее время — четырёхэтажное, два этажа были надстроены в 1950 годы) построено во второй половине XIX века (1862—1863 гг.) коллежским секретарём А. Г. Костаревым. В советские годы в здании открылся знаменитый Центральный гастроном.

В июле 2017 года он закрылся, а на его месте открылся супермаркет «Пятёрочка». Недовольные этим фактом пермяки даже создали петицию против уничтожения исторического облика здания в ценральной части города и попросили тогдашнего губернатора Пермского края Максима Решетникова сохранить Центральный гастроном как исторический памятник, сохранивший дух пермского купечества.

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