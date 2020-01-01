Елена Лодыгина журналист Бывший главврач наркодиспансера назначен новым руководителем медицинского информационно-аналитического центра Глеб Таранов займется развитием информационных технологий Поделиться Поделиться Твитнуть

Глеб Таранов

Константин Долгановский

Бывший главврач станции скорой помощи в Перми и Пермского наркодиспансера Глеб Таранов с 23 декабря возглавил ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», сместив с этой должности прежнего руководителя Сергея Степнова. Информацию о назначении нового руководителя подтвердили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Напомним, Сергей Степнов возглавлял МИАЦ с 2006 года, ещё до реорганизации ГКУЗ «Пермский краевой медицинский информационно-аналитический центр» в ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр». Затем он был с этой должности смещён, а в апреле 2020 года вновь возглавил центр в статусе исполняющего обязанности руководителя.

МИАЦ по большей части занимается разработкой Единой информационной системы здравоохранения. Основными поставщиками по госконтрактам на установку необходимого оборудования, обработку данных являются ООО «НЦИ», ООО «Сван» и ООО «Салон цифровой техники».

Глеб Таранов возглавлял станцию скорой помощи в 2015–2016 годы. Отметим, как раз в этот период в Перми начался передел рынка аутсорсинга «скорых». После того как он ушёл со «скорой», в 2017 году Глеб Таранов был назначен главврачом Пермского наркодиспансера. Он проработал в этой должности полтора года. В 2019 году покинул её в связи с тем, что не смог выстроить отношения с коллективом больницы.

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