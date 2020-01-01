Алиса Окулова Прокуратура отменила проверки малого бизнеса в 2021 году Это сделано, чтобы бизнес спокойнее перенёс ковидное время Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обязал региональных прокуроров и подразделения Генпрокуратуры не включать малый бизнес в план проверок на 2021 год. Такие меры ввели, чтобы минимизировать число контрольно-надзорных мероприятий и оперативно реализовать введённые государством преференции для малого бизнеса. Решение было принято в рамках объявленного правительством моратория на проверки.

«На прокуроров субъектов… возложена обязанность исключить из проекта ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий»,— прописано в сообщении Генпрокуратуры РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, мораторий на плановые проверки малого бизнеса был введён на фоне пандемии коронавируса. В октябре президент России предложил продлить его, чтобы поддержать рабочие места. Спустя месяц правительство продлило мораторий до 31 декабря 2021 года.

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