Наталья Радкевич Экс-директора организации по отлову бездомных животных приговорили к колонии за мошенничество На основании «липовых» документов ему из бюджета Краснокамского городского округа выплачено более 121 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Краснокамский городской суд Пермского края признал виновным в мошенничестве и приговорил ранее судимого директора ООО ПК «Комфорт» Андрея Баранова к 1 году 9 месяцам лишения свободы со штрафом в 20 тыс. руб.

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, отбывать наказание виновному предстоит в исправительной колонии общего режима.

Согласно решению суда, Баранов, используя свое служебное положение, с апреля 2018 года по май 2019 года заключил с МКУ «Служба заказчика» договор об оказании услуг по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учёту и регистрации, содержанию, лечению.

Но работы он не провёл и составил фиктивные карточки учёта безнадзорных животных, «внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения о проведении лечебно-профилактических мероприятий».

На основании этих документов ему было выплачено из бюджета Краснокамского городского округа более 121 тыс. руб.

Как пояснили «Новому компаньону» в Краснокамском городском суде, осуждённый приговор не обжаловал, то есть приговор вступил в законную силу. Сам Андрей Баранов после вынесения приговора был взят под стражу в зале суда и доставлен в СИЗО. Оттуда он будет этапирован в колонию.

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