Наталья Радкевич
Экс-директора организации по отлову бездомных животных приговорили к колонии за мошенничество
На основании «липовых» документов ему из бюджета Краснокамского городского округа выплачено более 121 тыс. руб.
Краснокамский городской суд Пермского края признал виновным в мошенничестве и приговорил ранее судимого директора ООО ПК «Комфорт» Андрея Баранова к 1 году 9 месяцам лишения свободы со штрафом в 20 тыс. руб.
Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, отбывать наказание виновному предстоит в исправительной колонии общего режима.
Согласно решению суда, Баранов, используя свое служебное положение, с апреля 2018 года по май 2019 года заключил с МКУ «Служба заказчика» договор об оказании услуг по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учёту и регистрации, содержанию, лечению.
Но работы он не провёл и составил фиктивные карточки учёта безнадзорных животных, «внеся в них заведомо ложные и недостоверные сведения о проведении лечебно-профилактических мероприятий».
На основании этих документов ему было выплачено из бюджета Краснокамского городского округа более 121 тыс. руб.
Как пояснили «Новому компаньону» в Краснокамском городском суде, осуждённый приговор не обжаловал, то есть приговор вступил в законную силу. Сам Андрей Баранов после вынесения приговора был взят под стражу в зале суда и доставлен в СИЗО. Оттуда он будет этапирован в колонию.
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