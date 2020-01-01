Елена Лодыгина журналист При проведении закупок в 2020 году Пермскому краю удалось сэкономить более 7 млрд руб. Рассмотрено 1,3 тыс. жалоб Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году в Пермском крае было разыграно госконтрактов на 15,6% больше, чем годом ранее. Общая сумма расторгованных госконтрактов достигла 55,5 млрд руб. Среднее количество поступивших на конкурсы заявок увеличилось на 8,6%. Общая экономия бюджетных средств в ходе расторговки муниципальных и государственных контрактов достигла 7,1 млрд руб. Из них 3,9 млрд руб. — это доля госконтрактов, 3,2 млрд руб. — муниципальные закупки. Такие данные озвучил в ходе заседания краевого правительства 23 декабря и. о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексей Зарубин.

Доля торгов с одним участником во время расторговки госконтрактов снизилась на 1,7%, количество торгов в общем объёме закупок составило 40,7%. Доля закупок, в ходе расторговки которых были выявлены нарушения, снизилась на 0,3%. При этом темпы заключения контрактов в 2020 году были намного выше, чем годом ранее.

Тем не менее в течение года на разные аукционы и конкурсы поступали жалобы из различных организаций. По словам руководителя Пермского УФАС Александра Плаксина, всего в 2020 году было рассмотрено 1300 жалоб. Порядка трети из них касались закупок региональных заказчиков, так как этих закупок в общем объёме больше, чем всех остальных. Обоснованными признана небольшая доля жалоб, где нарушения выявлялись в некачественной подготовке конкурсной документации.

Поэтому в качестве «точек» дальнейшего роста Александр Плаксин назвал качество исполнения контрактов и подготовки конкурсной документации, изменение подходов заказчиков при рассмотрении заявок. По его словам, расторжение контрактов в 25% случаев — это не показатель лояльности заказчика или надзорного органа к бизнесу, а в некоторых случаях и некачественное исполнение своих обязанностей самим же заказчиками. Поэтому в данном случае важна координирующая роль министерства закупок на более качественную подготовку всей документации, по сути, централизация закупок в Пермском крае.

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