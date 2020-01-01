Елена Синица Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на «социально значимые» продукты Регионам будет дано право устанавливать предельные розничные цены на срок до 90 дней Поделиться Поделиться Твитнуть

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Госдума во втором чтении приняла законопроект о госрегулировании цен на социально значимые продукты, инициированный правительством РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более девяноста календарных дней», — сообщается в документе.

На данный момент правительство может воспользоваться этим правом, только если рост цен на указанные товары в течение тридцати календарных дней подряд составит 30% и более. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, эти поправки позволят более оперативно реагировать на повышение цен.

Напомним, ранее крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также федеральные Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. В соглашениях закреплены цены на сахар (36 руб. за 1 кг в опте) и на масло (95 руб. за 1 л в опте и 110 руб. в рознице).

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