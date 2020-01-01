Алиса Окулова В Прикамье количество эскроу-счетов в 2020 году выросло в десять раз Объём размещённых на них средств составляет 19 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 11 месяцев 2020 года пермяки открыли в банках 7,5 тыс. эскроу-счетов. По состоянию на ноябрь, объём размещённых на них средств составляет 19 млрд руб. Оба показателя увеличились почти в десять раз за год. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России.

По данным на начало ноября, застройщики заключили с банками 55 кредитных договоров на сумму 28,8 млрд руб. в рамках проектного финансирования долевого жилищного строительства в Прикамье. По сравнению с той же датой прошлого года показатели увеличились более чем в три раза по количеству договоров и более чем в четыре раза — по объёму средств.

«На рост проектного финансирования долевого жилищного строительства в регионе оказали влияние меры государственной поддержки строительной отрасли. Высокую динамику показателей также поддержал спрос со стороны населения. Многие пермяки в последние месяцы старались успеть воспользоваться льготными условиями до предполагаемого завершения в ноябре текущего года программы ипотечного кредитования под 6,5%», — пояснил управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.

Всего по стране на 1 ноября количество открытых счетов эскроу превысило 261,5 тыс. на сумму 915 млрд руб.

Об итогах в строительной отрасли за год читайте в материале «Нового компаньона».

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