Мария Сыропятова Работник Пермского порохового завода отсудил 2 млн руб. за производственную травму Он получил ожог 35% кожи Поделиться Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Пермский краевой суд оставило в силе решение Кировского районного суда о присуждении работнику Пермского порохового завода 2 млн руб. в качестве компенсации за производственную травму.

Как отметили в суде, 31 июля 2019 года на производстве «Нейлон» Пермского порохового завода произошёл взрыв, в результате которого работник получил ожог до 35% кожи.

После пяти дней нахождения на аппарате ИВЛ и двух операций пострадавшему установили вторую группу инвалидности со степенью утраты трудоспособности — 70%. При этом в результате проведённого расследования причиной несчастного случая комиссия назвала «воспламенение спецпродукта с последующим горением в замкнутом объёме пресс-формы».

Работник подал иск в Кировский районный суд, который посчитал, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда, и назначил выплатить ему компенсацию в размере 2 млн руб.

Руководство Пермского порохового завода с размером компенсации не согласилось и подало апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Но жалоба была отклонена и решение вступило в законную силу.

Напомним, тогда во время взрыва на предприятии пострадали пять работников, затем один из них скончался.

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