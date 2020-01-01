Реальная средняя зарплата в Прикамье за год увеличилась на 1,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Пермском крае за январь — октябрь 2020 года составила 39 908 руб., что на 4,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная зарплата, с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 1,2%. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермьстат.

Срреднемесячная номинальная зарплата в Прикамье за октябрь составила 39 847,2 руб., что 4,3% выше, чем в октябре 2019 года. Реальная заработная плата в октябре текущего года по сравнению с прошлым октябрём увеличилась на 0,6%.

Самая высокая официальная зарплата в Прикамье оказалась в области информации и связи — 58,3 тыс. руб., в сфере добычи полезных ископаемых — 53,5 тыс. руб. Самая маленькая зарплата — в сфере гостиниц и общепита — 19,5 тыс. руб.

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