На что обращать внимание при покупке матраса: советуют специалисты ООО «ОК Матрас» Поделиться Поделиться Твитнуть

Выбор нового матраса — весьма непростая задача. Прежде чем принять окончательное решение, необходимо подумать: какая модель будет удобна и при этом обеспечит здоровый сон? На что обращать внимание при покупке? Сделать правильный выбор помогут специалисты компании ООО «ОК Матрас». Они имеют большой опыт работы в данном направлении и поэтому дадут полезные советы по поводу выбора этого товара.

Как подготовиться к покупке?

Прежде чем выбрать конкретную модель, следует изучить предложения нашего магазина. Важно, чтобы приобретаемый продукт был качественным, был изготовлен по проверенным технологиям и имел допуски по безопасности. Кроме того, ключевым моментом является комфорт изделия, на который влияют свойства отдельных компонентов. Повседневный комфорт отдыха обеспечит подбор по индивидуальным предпочтениям.

Тип имеет значение

Одним из важнейших элементов, обеспечивающих комфорт во сне, является наполнение изделия. У нас можно выбрать из широкого ассортимента моделей из пеноматериала и пружин. Первый тип пользуется большой популярностью в основном из-за высокого уровня эластичности и способности идеально адаптироваться к индивидуальной форме фигуры пользователя. В группе поролоновых моделей есть термоэластичные вставки, которые дополнительно реагируют на изменение температуры тела.

Кроме того, покупатели стремятся приобрести современные пружинные изделия. К их несомненным преимуществам можно отнести точечную гибкость, полученную благодаря использованию пружин Multipocket, которые являются составной частью многих современных моделей.

Для здорового сна

На гигиену сна в первую очередь влияет правильная вентиляция вставки, которая увеличивается благодаря слоям, дополненным вентиляционными каналами и 3D-лентой. Благодаря их действию матрас не накапливает тёплый воздух, препятствуя образованию условий, способствующих росту бактерий и плесени, особенно вредных для аллергиков. Кроме того, большинство товаров высокого класса также имеют приятные на ощупь съёмные чехлы, изготовленные из инновационной, легко очищаемой ткани.

В интернет-магазине «ОК Матрас» представлены различные поролоновые и пружинные матрасы, а также модели с несколькими зонами жёсткости. Компания находится по адресу: город Москва, улица Чертановская, дом 9, корпус 3 (метро Южная), телефон: +7 800 200 04 14.





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