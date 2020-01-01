Елена Лодыгина журналист Краевой УКС оштрафовал подрядчика по проектированию концертно-спортивного комплекса в Перми Организация оштрафована за ненадлежащее исполнение своих обязательств Поделиться Поделиться Твитнуть

Внешний вид проектируемого комплекса

Управление капитального строительства Пермского края направило претензию подрядчику на проектирование концертно-спортивного комплекса — ООО «Гипрогор Проект» — за нарушение сроков предоставления документации по исполнению санитарного законодательства. Так, организация должна была предоставить документацию в срок до 25 сентября, а направлены документы лишь 26 октября. Штраф, выставленный подрядчику, составил 10 тыс. руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Напомним, конкурс на проектирование и разработку проектно-сметной документации по строительству концертно-спортивного комплекса в Перми был объявлен в августе этого года. По итогам конкурсного отбора победило ООО «Гипрогор Проект». Ранее эта же компания заявлялась на строительство аквапарка в Перми, но контракт был расторгнут в связи с тем, что краевые власти приняли решение о сокращении бюджетных расходов.

Контракт на разработку проектно-сметной документации по концертно-спортивному комплексу был заключён на 93,2 млн руб.

Напомним, концертно-спортивный комплекс должен появиться в районе ДКЖ, на территории будущего «Пермь-сити» (запланировано размещение на месте нынешнего «Товарного двора»).

Площадь арены должна составить 30 тыс. кв. м. Вместимость объекта — 10,5 тыс. мест, высота —пять этажей. Главная крытая ледовая арена должна иметь размеры 36 х 66 м. Подрядчику также необходимо запроектировать многоуровневый наземный паркинг и благоустройство территории.

Ранее было объявлено, что все затраты на объект из всех источников могут обойтись в 6,7 млрд руб. За пример комплекса взят аналогичный объект в Новосибирске, строительство которого обошлась в ту же сумму.

Сроки строительства объекта — 2022–2024 годы.

Отметим, ООО «Гипрогор Проект» зарегистрировано в Москве в 2005 году. В портфеле компании насчитывается 24 контракта на 591 млн руб. Основными заказчиками являются ГУП «Московский метрополитен» (три контракта на 136 млн руб.) и МГТУ им. Баумана (два контракта на 118 млн руб.).

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