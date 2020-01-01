За 11 месяцев этого года темпы строительства жилья в Прикамье опережают прошлогодние на 5,2% В 2020 году введено 910,2 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По данным Пермьстата, с января по ноябрь 2020 года на территории Пермского края введено в эксплуатацию 910 тыс. кв. м жилья, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ВЕТТА.

В соответствии с целевым показателем нацпроекта «Жильё и городская среда», в этом году в регионе должно быть введено 1,077 млн кв. м жилой недвижимости. В минстрое уверены, что край достигнет цели.

«Большой объём ввода жилья остался на конец года, в ноябре прирост составил порядка 130 тыс. кв. м, в декабре ожидаем ввода ещё около 170 тыс. кв. м. Таким образом, целевой показатель нацпроекта будет выполнен», — прокомментировал министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

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