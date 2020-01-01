Елена Синица Россиян старше 60 лет начнут прививать от COVID-19 в начале 2021 года Сейчас в исследованиях вакцины принимают участие 150 добровольцев старше 60 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Россиян старше 60 лет начнут прививать от коронавируса вакциной «Спутник V» уже в начале 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

По его словам, до Нового года завершатся испытания вакцины для граждан старшего возраста. После праздников в официальное регистрационное удостоверение вакцины внесут разрешение использовать её от 18 лет и без других возрастных ограничений. На данный момент вакцинировать «Спутником V» можно только граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду, что вакцинация людей старше 60 лет может начаться уже на этой неделе.

Отметим, что в пострегистрационных исследованиях «Спутника V» принимают участие 40 тыс. добровольцев от 18 до 60 лет и 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.