Елена Лодыгина журналист Депутат гордумы назвал основные приоритеты работы в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы Владимир Молоковских назвал основные направления, по которым велась работа в гордуме в 2020 году. Одно из основных — транспортная реформа.

По его словам, включение депутатов в процесс реализации транспортной реформы, в том числе проведение круглых столов, совещаний, создание временной комиссии, стало одним из определяющих факторов в работе гордумы. С участием депутатов в городе начался анализ первых результатов транспортной реформы и выстраивание новой модели на будущие годы.

«Ключевой момент — мы не допустили ухудшения параметров транспортного обслуживания населения», — говорит Владимир Молоковских.

Ещё одно из самых обсуждаемых направлений работы в гордуме — это реализация инвестиционных проектов в части совершенствования механизмов контроля и мониторинга существующей системы.

Одними из важных в уходящем году он назвал изменения в генплан, а также в правила землепользования и застройки.

«Это большие решения. Поэтому о результатах говорить пока рано. Надо посмотреть, как эти изменения скажутся на жизни города», — пояснил Молоковских.

Ещё один из приоритетов — это сокращение аварийного и непригодного для проживания жилья в Перми. К слову, в этом году количество расселяемого аварийного жилья выросло до 51,2 тыс. кв. м. Благодаря финансированию из федерального, регионального и городского бюджетов за два года удалось увеличить число людей, получивших новые квартиры, в 3,5 раза.

Напомним, в Перми действуют две программы по расселению: федеральная и за счёт бюджетов края и города. На их реализацию в 2020 году выделено 2,5 млрд руб.

По словам Владимира Молоковских, ранее был разработан стратегический план по эффективному расселению аварийного и непригодного для проживания жилья, но по факту в расселении нуждается большее количество жителей, так как администрация пока только экспертно оценила объёмы аварийного фонда в Перми.

Одно из важных направлений работы гордумы в 2020 году — это детализация мероприятий в рамках подготовки к 300-летию Перми. Здесь имеется в виду и ремонт фасадов, и обновление Комсомольского проспекта, и многое другое.

Существенные изменения внесены и в развитие инфраструктуры в микрорайонах индивидуальной жилой застройки. В 2019 году в городе начала действовать специальная программа по благоустройству микрорайонов частной жилой застройки, в рамках которой ведётся строительство детских площадок, ремонт дорог, линий освещения, замена и установка контейнерных площадок. Всего в рамках этой программы в этом году отремонтировано более 60 тыс. кв. м дорог и тротуаров, 27 км наружного освещения, оборудовано пять контейнерных площадок.

«Депутаты оперативно принимали поправки по бюджету на 2021–2023 годы — это тоже большой участок работы. Поправки вносились с учётом ситуации по коронавирусу», — говорит он.

По словам Владимира Молоковских, при принятии таких решений роль Пермской гордумы усиливается.

«Депутаты исполняют свою представительскую функцию, исполняя интересы тех избирателей, территорий, населения, которое и делегировало им эти полномочия. Данные мероприятия — это активное участие депутатов, неравнодушное и деятельное. Это реальные предложения и обсуждение, как этот процесс наладить», — считает Владимир Молоковских.

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