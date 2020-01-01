Елена Лодыгина журналист Родственник погибшей пациентки взыскивает с Пермской краевой клинической больницы 12 млн руб. Это второй иск о компенсации морального вреда Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Ленинском районной суде Перми 22 декабря состоится предварительное заседание по иску Владимира Зуева. Он взыскивает в гражданском суде с Пермской краевой клинической больницы 12 млн руб. за смерть беременной двойней жены. Иск поступил в суд 28 сентября.

Напомним, ранее мать погибшей пациентки потребовала взыскать с Пермской краевой больницы 3 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба. Однако Ленинский районный решил взыскать с больницы 1,5 млн руб. Теперь больница оспаривает это решение — заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 24 декабря.

Представители ПККБ в суде не раз заявляли, что с иском не согласны, так как медицинская помощь беременной двойней женщине была оказана в полном объёме.

Пациентка умерла в декабре 2017 года. Она поступила в отделение патологии беременности Пермского краевого перинатального центра с угрозой сверхранних преждевременных родов.

Беременность удалось сохранить, однако в ночь на 3 декабря, когда срок беременности составлял 27 недель, её самочувствие резко ухудшилось. Появились рвота, температура, развился сепсис. Впоследствии произошла внутриутробная гибель плодов, женщина была родоразрешена, но впоследствии скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На скамье подсудимых оказались заведующая отделением патологии беременности Ольга Капизова и врач-акушер-гинеколог Марина Пескова. Их обвинили в некачественном оказании медицинской помощи.

Беременной двойней пациентке необходимо было провести хирургическую коррекцию шейки матки. Такие выводы были сделаны экспертами Российского центра судебно-медицинской экспертизы. Однако эти доводы неоднократно подвергались сомнению в ходе судебного разбирательства.

В конце прошлого года Ленинский районный суд приговорил врачей к 2,5 года ограничения свободы каждую и лишил права заниматься профессиональной деятельностью на тот же срок. Позже Пермский краевой суд пересмотрел решение первой инстанции и, руководствуясь ст. 78 УК РФ, освободил врачей от наказания в связи с истечением срока исковой давности.

Впоследствии пермские врачи обратились в Седьмой кассационный суд с намерением обжаловать обвинительный приговор. Заседание состоялось 17 сентября 2020 года, суд отказал врачам.

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