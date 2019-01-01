Елена Лодыгина журналист Родственники погибшей роженицы через суд взыскали с Пермской краевой клинической больницы 1,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд 18 сентября принял решение о взыскании с Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) 1,5 млн руб. в пользу родственников погибшей в 2017 году роженицы. Гражданский процесс длился два месяца. Родственники погибшей пациентки потребовали с больницы 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Представители ПККБ заявили, что с иском не согласны, так как медицинская помощь беременной двойней женщине была оказана в полном объёме. На момент поступления в отделение патологии беременности она имела противопоказания к проведению хирургической коррекции шейки матки. Сумму ущерба в 3 млн руб. они посчитали чрезмерной.

В ходе судебного разбирательства ПККБ предоставила судье справку о наличии кредиторской задолженности медучреждения. По состоянию на 1 сентября 2020 года она составила свыше 271 млн руб., из неё просроченная часть – 39 млн руб. Задолженность перед страховыми компаниями составила 67 млн руб.

В ходе рассмотрения иска суд снизил сумму взыскания.

Напомним, пациентка умерла в декабре 2017 года. Она поступила в отделение патологии беременности Пермского краевого перинатального центра в ноябре того же года с угрозой сверхранних преждевременных родов.

Беременность удалось сохранить, однако в ночь на 3 декабря, когда срок беременности составлял 27 недель, самочувствие пациентки резко ухудшилось. Появились рвота, температура, развился сепсис. Впоследствии произошла внутриутробная гибель плодов, женщина была родоразрешена, но впоследствии скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На скамье подсудимых оказались заведующая отделением патологии беременности Ольга Капизова и врач-акушер-гинеколог Марина Пескова. Их обвинили в некачественном оказании медицинской помощи.

Беременной двойней пациентке необходимо было провести хирургическую коррекцию шейки матки. Такие выводы были сделаны экспертами Российского центра судебно-медицинской экспертизы. Однако эти доводы неоднократно подвергались сомнению в ходе судебного разбирательства.

Так, например, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, член-корреспондент РАН Виктор Радзинский в суде заявил о том, что данная манипуляция пациентке была противопоказана.

В конце прошлого года Ленинский районный суд приговорил врачей к 2,5 года ограничения свободы каждую и лишил права заниматься профессиональной деятельностью на тот же срок. Позже Пермский краевой суд пересмотрел решение первой инстанции и, руководствуясь ст. 78 УК РФ, освободил врачей от наказания в связи с истечением срока исковой давности.

Впоследствии пермские врачи обратились в Седьмой кассационный суд с намерением обжаловать обвинительный приговор. Заседание состоялось 17 сентября 2020 года, суд поддержал решение Пермского краевого суда и отказал врачам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.