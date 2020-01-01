В Пермь отправлены шесть новых вагонов трамваев «Львёнок» После обкатки они выйдут на линию Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ООО «ПК Транспортные системы»

ООО «ПК Транспортные системы» отправило в Пермь шесть новых вагонов трамваев «Львёнок». Трамваи доставляются грузовым автотранспортом, на этой неделе они должны прибыть в город. Об этом сообщили и в горадминистрации и в пресс-службе компании-производителе.

После прибытия вагоны пройдут наладку, обкатку и только потом выйдут на городские маршруты. Предполагается, что они не дополнят трамвайный парк, а заменят наиболее старые вагоны.

МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «ПК Транспортные системы» 2 декабря заключили контракт на поставку 15 новых односекционных трамваев модели «Львёнок». Согласно документу, производитель должен поставить до конца нынешнего года шесть вагонов, оставшиеся девять — до 1 марта 2021 года.

В вагонах должно быть установлено оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Вагоны должны быть полностью низкопольными. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В них должны быть предусмотрены интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

Напомним, итоги конкурса на поставку были подведены в середине ноября. Единственным участником стала компания ООО «ПК «Транспортные системы», которая согласилась выполнить заказ за 705 млн руб.

Ранее с ООО «ПК «Транспортные системы» также был заключён договор на поставку девяти вагонов: один трёхсекционный «Лев» и восемь односекционных трамваев «Львёнок», которые с декабря прошлого года курсируют по пермским маршрутам.

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