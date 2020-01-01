В Перми на неделе потеплеет до -2° Также в город придут снегопады Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По прогнозу Гидрометцентра РФ, наступившая рабочая неделя, с 21 по 25 декабря, в Перми ожидается тёплой для этого времени года.

Потепление начнётся с раннего утра понедельника. Днём 21 декабря температура воздуха поднимется до -9°. Вторник должен стать самым тёплым днём недели с дневной температурой до -2°. При этом, ночь на среду станет также самой тёплой на неделе с температурой до -3°.

Затем наступит небольшое похолодание, но всё равно дневная температура не опустится ниже -11°.

Синоптики также отмечают, что в любые сутки наступившей недели возможны снегопады.

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