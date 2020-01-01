Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае за предыдущие сутки. В регионе выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19: 98 человек проходят лечение в больницах, 231 — амбулаторно.

Из 329 новых инфицированных — 143 мужчины, 186 женщин и один ребёнок. Среди взрослого населения: от 15 до 29 лет — шесть человек, от 30 до 49 лет — 68 человек, 163 в возрасте 50–64 и 91 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни — 1,03. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 26 655 человек.

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