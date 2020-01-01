Мария Сыропятова Горнолыжный курорт в Губахе откроют в субботу Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: горнолыжный курорт "Губаха"

Администрация Перми

В субботу, 19 декабря, официально откроется горнолыжный сезон в туристическом центре «Губаха». Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Напомним, что открытие должно было состояться ещё 12 декабря, но из-за отсутствия снега было перенесено.

В Губахе будут открыты все трассы, работать будут и подъёмники «спаренный» и «чегет». Сноупарк по-прежнему закрыт.

Режим работы курорта в эти выходные: 19 декабря — с 10:00 до 21:00, 20 декабря — с 10:00 до 18:00.

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