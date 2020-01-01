Елена Синица Открытие сезона в горнолыжном центре «Губаха» перенесено на неделю из-за отсутствия снега Вместо 12 декабря открытие намечено на 19 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: горнолыжный курорт "Губаха"

Администрация Перми

Горнолыжный центр «Губаха» переносит официальное открытие сезона на неделю — с 12 на 19 декабря. Эту информацию подтвердили в центре.

«По итогам комиссионного обхода трассы «Гигант» принято решение не открывать её и другие трассы в эти выходные. Снежный покров недостаточный для комфортного и безопасного катания. Всю ближайшую неделю будет продолжаться круглосуточное оснежение, мы будем готовить склоны и ожидаем снегопадов по прогнозу», — сообщили в «Губахе».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.