Елена Синица В выходные в Прикамье похолодает до -29° Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в выходные, 19 и 20 декабря, ожидается резкое похолодание до -29°. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, уже в ночь с пятницы на субботу температура в крае опустится до -20°...-22°. В субботу также ожидается морозная погода — до -20°, без осадков.

Пик холодов придётся на ночь воскресенья. температура воздуха в регионе опустится до -26...-29 градусов. Но уже днём потеплеет до -15°...-17°. В течение дня прогнозируется облачная с прояснениями погода, без осадков.

Также сообщается, что уже на следующей неделе в Прикамье ожидается потепление до -9°...-11°, но вернутся снегопады.

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