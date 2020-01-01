Подведены итоги Рейтинга добросовестных застройщиков Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Социологическое агентство «СВОИ» 18 декабря подвело итоги V Рейтинга добросовестных застройщиков. Рейтинг проводится с 2011 года раз в два года. Это уникальное исследование рынка, которое реализуется в пять этапов: кабинетное исследование, бенчмаркинговое исследование, экспертный опрос, массовый уличный опрос населения и опрос собственников новостроек. Как и в прежние годы, первое место в рейтинге заняло АО «ПЗСП», набрав 4,7 балла из 5 возможных.

Как рассказал руководитель агентства Александр Нода, «периодичность проведения рейтинга позволяет наблюдать изменение устойчивости строительных компаний в динамике». Что касается итоговой оценки, то на неё влияют экспертные оценки, высказанные профессионалами рынка (риелторами, архитекторами и др.), и мнение жильцов.

«В итоге на окончательный балл на 38% влияют эксперты, на 30% — жители новостроек, на 17% — население, и на 15% — анкеты застройщиков. В числе параметров — соблюдение сроков сдачи домов, их качество, финансовая устойчивость компании, её узнаваемость, уровень доверия к ней и другие», — говорит Александр Нода.

Как отметили исследователи, за два года, прошедшие с прошлого исследования, на рынке произошли существенные изменения. Так, из рейтинга «выпали» обанкротившиеся компании. Изменилась и экономическая конъюнктура — в частности, упали доходы населения, но, с другой стороны, улучшились условия ипотечного кредитования.

Также Александр Нода подчеркнул, что все участники рейтинга, присутствовавшие в нём в прошлый раз, улучшили свои позиции.

В результате 13 участников рейтинга получили дипломы «пяти звёзд» — то есть это те компании, которые получили более 4 баллов в итоговой оценке.

Первое место вот уже в пятый раз занимает компания ПЗСП. Из возможных 5 баллов рейтинга компания получил 4,7 — наивысшая оценка среди 18 участников рейтинга 2020 года. Напомним, в 2018 году ПЗСП, помимо того что стал лидером рейтинга, вместе с главной наградой получил диплом в номинации «Самый пунктуальный застройщик».

За ПЗСП следуют компании «Сатурн-Р» и «Девелопмент Юг» (4,31 у каждого застройщика), «Талан» (4,2), «ОРСО-Групп» (4,17), «Пермглавснаб» (4,15).

Более подробно с данными исследования можно ознакомиться на сайте агентства СВОИ

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