Елена Синица Семьи с детьми до восьми лет получат единовременную выплату в 5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее — граждане), в размере 5000 руб. на каждого ребёнка», — сообщается в указе «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».

Данная выплата Пенсионного фонда РФ автоматически будет зачислена тем, кто ранее получал уже эту поддержку в соответствии с апрельским указом президента «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и (или) июньским «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Те, кто выплату ранее не оформлял, могут обратиться с документами в Пенсионный фонд в срок до 1 апреля 2021 года.

Как ранее сообщала «Российская газета», на выплаты для детей до трёх лет и от трёх до 16 лет в России было переведено свыше 270,2 млрд руб.

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