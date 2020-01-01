Елена Синица До 2023 года порядка 6,5 тыс. учащихся смогут обучаться в новых современных школах Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, в том числе в рамках национального проекта «Демография», активно продолжается строительство школ и детских садов. Так, в бюджете Перми на 2021–2023 годы в рамках национального проекта в сфере образования запланированы средства на капитальный ремонт действующих образовательных учреждений, а также ввод в эксплуатацию новых.

В 2021 году бюджетные инвестиции по этому направлению относительно 2020 года увеличатся на 12% и составят 10,4 млрд руб. За счёт этих средств будет построен детский сад на 288 мест на ул. Ветлужской, а также будут спроектированы ещё два детских сада: на 350 мест в микрорайоне Лёвшино (ул. Цимлянская, 4) и на 201 место в микрорайоне Плоском (ул. Овчинникова/Ползунова).

Кроме этого, отдельное внимание уделяется и строительству новых школ. Например, планируется реставрация здания школы №22, строительство нового здания для размещения школы на ул. Карпинского, 77а. Уже к первому кварталу 2021 года завершится строительство нового корпуса школы №93. В новой школе смогут заниматься 400 учащихся. В здании помимо учебных классов разместятся технопарк, спортивный и актовый залы, библиотека. В технопарке будут оборудованы лаборатории робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии.

Помимо этого, планируется безвозмездная передача в муниципальную собственность зданий для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе и в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района.

«В детские сады по месту жительства уже в ближайшее время смогут пойти 885 детей. Почти 6,5 тыс. школьников начнут обучение в новых современных школах. Реализация инвестпроектов позволяет привлекать средства из бюджетов разных уровней. Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет город сможет привлечь более 2 млрд руб.», — отмечает депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов.

Отметим, что в 2020 году открылось новое здание детского сада «Академика», капитально отремонтированы школы №127, №14 и «Город дорог». Были проведены работы по ремонту кровель в восьми детских садах («Легополис», «Здорово», «Театр на Звезде», «Конструктор успеха», №№87, 97, 296, 419) и по ремонту фасадов четырёх образовательных учреждений. Ребята школы №134 и школы «Синтез» получили обновлённые спортзалы. Также был проведён текущий ремонт помещений в центре дополнительного образования «Шанс» и гимназии №10, а в школе №136 была заасфальтирована прилегающая территория.

«Активно продолжаем строить школы и детские сады, — говорит вице-спикер гордумы Алексей Грибанов. — Стоит масштабная задача — перевести всех детей на учёбу в одну смену, а сейчас у нас кое-где она идёт и в три смены. Кроме того, сохраняется небольшой дефицит мест в дошкольных учреждениях. Если с местами для детей в возрасте от трёх до семи лет всё достаточно хорошо, то для детей с года до трёх лет есть небольшой дефицит мест. Поэтому на строительство детских садов у нас также выделяются дополнительные средства. Мы прекрасно понимаем, что деньги в проекты, в социальную инфраструктуру нужно вкладывать сейчас».

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