Основной офис АО «КРПК» переезжает в Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖК «Любимов»

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

Это решение принято руководством КРПК в целях реализации поручения главы региона Дмитрия Махонина о разработке новых решений по развитию ЖК «Любимов» в Березниках, который возводится для граждан, чьи дома признаны непригодными для жилья из-за техногенной аварии. Об этом сообщают в краевом минстрое.

Генеральный директор Корпорации развития Пермского края Алексей Бураков отметил, что мобилизация ресурсов компании необходима, прежде всего, для организации максимального контроля, повышения качества работ, эффективного взаимодействия с подрядчиками и другими ведомствами и организациями.

— Мы перевозим сюда весь основной состав КРПК, который связан со строительством «Любимова», исходя из очень простой логики: находиться нужно там, где реализуется проект. Для КРПК строительство ЖК является приоритетной задачей, — отметил Алексей Бураков.

Как пояснил генеральный директор, сейчас КРПК будет работать параллельно в двух направлениях: ключевые силы будут направлены на завершение строительства 16 объектов в Березниках, при этом будут использоваться и другие компетенции компании. Правобережье, по его словам, может стать площадкой инвестиционного роста территории.

— Учитывая перспективы развития Березниковско-Соликамкого узла, в ближайшие 5–8 лет здесь может быть сформирован устойчивый спрос на жильё. Поэтому можно говорить о развитии территории, — подчеркнул Алексей Бураков.

Напомним, в рамках реализации проекта по модернизации ЖК особое внимание уделяется не только социальной инфраструктуре, благоустройству территории, но и вопросам транспортного сообщения, точек торговли и объектов культуры и досуга жителей.



К работе по модернизации проекта ЖК «Любимов» привлечены все причастные ведомства и структуры, в числе которых администрация города, краевые ведомства. В данный момент формируется рабочая группа по развитию микрорайона, после чего будет утверждена дорожная карта реализации проекта.

При её формировании будут учитываться пожелания как нынешних, так и будущих жителей ЖК «Любимов».

— Со следующей недели начинаю личный приём граждан в новом офисе корпорации в Любимове, а также в офисе в Березниках, где сейчас организуется дополнительный центр работы с гражданами. Вопросы есть как у жителей, которые живут здесь, так и у тех, кто ждёт переселения. Кроме того, есть активные граждане, которые готовы делиться своими предложениями. Наша задача — обеспечить плотный двухсторонний контакт, мы готовы принимать во внимание идеи, которые генерируются жителями.

Также Алексей Бураков отметил, что в ближайшее время КРПК откроет будущим жителям Любимова доступ в дома, строительная готовность которых это позволяет. Речь идёт об объектах, сдача которых запланирована на первый квартал 2021 года. Он подчеркнул, что приёмка квартир гражданами теперь будет проводиться с привлечением сторонней экспертной организации.



Напомним, сегодня на Правобережье Березников в ЖК «Любимов» уже сдано 13 домов, продолжается возведение ещё 16 объектов. Около 6 тыс. человек уже переехали в новое жильё. Планируется, что к 2022 году квартиры в Любимове получат порядка 14 тыс. человек.

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