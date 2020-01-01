Члены штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина приняли активное участие в работе волонтёров и брифинге акции #МыВместе Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 16 декабря, состоялся брифинг участников всероссийской волонтёрской акции #МыВместе, активное участие в которой приняли и члены штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина.

Акция #МыВместе объединила в регионе свыше 2,2 тыс. человек. Особенную ценность волонтёрское движение приобрело в эпоху коронавируса, когда полезна любая безвозмездная помощь.

«Проблема, которую мы решали весной, вернулась, и её масштабы стали в разы больше. В течение этого года много усилий направляется на борьбу с коронавирусом. Отдельные категории граждан и сферы бизнеса оказались особенно уязвимы. На систему здравоохранения обрушилась колоссальная нагрузка. Какие бы меры поддержки ни принимало государство, без помощи инициативных граждан оказывать адресную помощь было бы достаточно сложно. Акция #МыВместе ещё раз доказала, что в Пермском крае живут неравнодушные люди, готовые от чистого сердца помочь нуждающимся и подставить плечо в трудную минуту. Только объединившись, мы сможем преодолеть это непростое время», — отметил Дмитрий Махонин.

Во многом пандемия подтолкнула к созданию регионального клуба добровольческого движения #МыВместе.

Среди основных направлений — оказание помощи ветеранам и гражданам 65+ в рамках проекта «#МыВместе: с заботой». Партнёром направления выступает Совет Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.



Ещё одна линия деятельности клуба — психологическая помощь жителям края. Направление реализуется совместно с Пермским краевым территориальным центром медицины катастроф. В настоящее время добровольцы проходят необходимое обучение, планируется, что уже с января они начнут оказывать психологическую помощь тем, кому это необходимо.

На сегодняшний день​ жители Пермского края могут обратиться за бесплатной психологической помощью по телефонам:

8 (800)​ 2008-911​ — для взрослых (круглосуточно);

8 (800)​ 2000-122​ — для детей и родителей (круглосуточно);

8 (800)​ 3000-122​ — для детей и родителей (с 9:00 до 21:00).

Третье направление — подготовка волонтёров для​ оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Партнёром направления выступил Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры, безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Пермского края. Как отмечают специалисты, для работы в условиях ЧС добровольцам требуется особая подготовка.

Напомним, #МыВместе — общероссийская акция взаимопомощи, в​ рамках которой каждый может предложить свою помощь или попросить её. Она организована платформой DOBRO.RU, Общероссийским народным фронтом, всероссийским общественным движением «Волонтёры‑медики» и​ Ассоциацией волонтёрских центров.

Чтобы стать волонтёром и помочь в борьбе с коронавирусом, необходимо сообщить о своём желании на портале​ «Мы вместе».​ Также заявиться на оказание помощи медицинским организациям в период пандемии можно на сайте​ dobro.ru.

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